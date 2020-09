Unter einem wolkenlosen Sternenhimmel und umringt von Bäumen, hatten viele Zuhörer das Jugendorchester Havixbeck unter der Leitung von Rainer Becker noch nie erlebt. Dies sollte sich am späten Samstagabend ändern: Vor fast 300 Menschen spielte das Orchester auf dem Schulhof der Baumberge-Grundschule sein erstes Konzert seit Beginn der Corona-Pandemie. Trotz der erzwungenen Probenpause hatten die jungen Musiker weder an Präzision im Zusammenspiel noch an Musikalität eingebüßt. Alle waren sich einig: „Es freut uns sehr, nach so langer Abstinenz wieder ein Konzert abzuhalten.“

Das 1996 veröffentlichte Stück „Watchman, Tell Us of the Night“ des Komponisten Mark Camphouse war das zentrale Werk des Abends und Namensgeber für das gesamte Konzertprogramm. „Seit 15 Jahren habe ich diese Partitur im Blick, aber bisher gab es keinen passenden Anlass“, erzählte Dirigent Rainer Becker. Mit seiner Thematik des Kindesmissbrauchs ist dieses Stück im Jahr 2020 von entsetzlicher, aber unbestreitbarer Aktualität. Mit viel Ausdruck leitete das Jugendorchester sein Publikum durch die harmonischen, aber auch durch die unangenehmen Stellen des Werkes. Die offenen Quinten, die im Raum stehen bleiben, sind eine Warnung, ein Gebot der Aufmerksamkeit. Rainer Becker betonte: „Gleichgültigkeit und Wegschauen sind auch ein Teil des Verbrechens.“

Jugendorchester begeistert mit Musik von großer Relevanz 1/7 Vor fast 300 Menschen spielte das Jugendorchester auf dem Schulhof der Baumberge-Grundschule sein erstes Konzert seit Beginn der Corona-Pandemie. Foto: Kerstin Adass

Vor fast 300 Menschen spielte das Jugendorchester auf dem Schulhof der Baumberge-Grundschule sein erstes Konzert seit Beginn der Corona-Pandemie. Foto: Kerstin Adass

Vor fast 300 Menschen spielte das Jugendorchester auf dem Schulhof der Baumberge-Grundschule sein erstes Konzert seit Beginn der Corona-Pandemie. Foto: Kerstin Adass

Vor fast 300 Menschen spielte das Jugendorchester auf dem Schulhof der Baumberge-Grundschule sein erstes Konzert seit Beginn der Corona-Pandemie. Foto: Kerstin Adass

Vor fast 300 Menschen spielte das Jugendorchester auf dem Schulhof der Baumberge-Grundschule sein erstes Konzert seit Beginn der Corona-Pandemie. Foto: Kerstin Adass

Vor fast 300 Menschen spielte das Jugendorchester auf dem Schulhof der Baumberge-Grundschule sein erstes Konzert seit Beginn der Corona-Pandemie. Foto: Kerstin Adass

Vor fast 300 Menschen spielte das Jugendorchester auf dem Schulhof der Baumberge-Grundschule sein erstes Konzert seit Beginn der Corona-Pandemie. Foto: Kerstin Adass

Während des Nachtkonzertes griffen die Musiker noch weitere relevante Themen auf. Die Havixbecker Sopranistin Heike Hallaschka trug zusammen mit einem Blechbläserquintett eine moderne, in Teilen dissonante Vertonung der Präambel der Allgemeinen Menschenrechtserklärung vor. „Until Justice Rolls Down Like Waters“ von John Higgins erinnerte zusammen mit einem von Andreas Scholz gesprochnen Text an Martin Luther King. Der afroamerikanische Bürgerrechtler setzte sich im Amerika der 1960er-Jahre mit seiner friedvollen Protestbewegung gegen die Rassentrennung ein und ist bis heute ein Symbol der Gleichheit und Gerechtigkeit. Die „Amazing Grace“-Melodie, die als Trompetensolo begann und schließlich vom Orchester aufgegriffen wurde, würdigte King, der mit nur 39 Jahren einem rassistischen Attentat zum Opfer fiel.

Die schwierigen Themen des Konzerts wurden durch optimistische und hoffnungsvolle Stücke abgerundet. Mit „Overture for Woodwinds“ von Philip Sparke gelang den Holzbläsern des Orchesters ein leichter, stimmungsvoller Einstieg in den Abend. „To a New Dawn“, ein weiteres Werk des Komponisten, verbreitete eine friedvolle Atmosphäre über dem ganzen Schulhof.

Einen beeindruckenden Abschluss fand das Konzert nach den Standing Ovations der Zuhörer, als Heike Hallaschka zunächst a cappella und dann in Begleitung des Orchesters mit dem von Johannes Brahms vertonten Wiegenlied „Guten Abend, gut‘ Nacht“ brillierte.