Eine Deutsche Meisterschaft im Bierbrauen. Ja, die gibt es. Natürlich nicht für Profis, sondern für Hobbybrauer. Sogenannte Craft Biere werden am kommenden Samstag (12. September) im Störtebeker Brauquartier in Stralsund von einer Jury bewertet. Mit dabei ist Christian Scheck aus Havixbeck. Er tritt mit einem Irish Red Ale und einem Pale Ale an.