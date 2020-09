Im Rahmen seiner Veranstaltungsreihe „Meeting mit der Droste “ unternahm der Verein „KulturGUT Havixbeck“ eine Fahrradwanderung. 25 Teilnehmer trafen sich am Torbogen und wanderten wie einst bereits Annette von Droste-Hülshoff mit ihrem engen Freund und Wegbegleiter Levin Schücking „zum Thore hinaus (...) und vertieften (...) sich zwischen die Wallhecken und Kämpe einer westfälischen Landschaft, in der ein Spaziergang immer seine angenehmen, kleinen Abenteuer hat“ (Levin Schücking, Annette von Droste – ein Lebensbild, 1862).

Unterwegs erhielten die Zuhörer anhand ausgewählter Texte kleine Eindrücke zur Vielschichtigkeit der Persönlichkeit der Droste und ihres Werkes. Mit Blick auf einen kleinen Weiher, versteckt hinter dichten Büschen und Bäumen, lauschten die Wanderer zunächst Gedichten, musikalisch begleitet von sanften Saxofonklängen, dargeboten von Klaus Pottgießer.

Nächster Halt war das „Pflanzenheim Havixbeck“. Bei diesem eingetragenen Verein erfuhren die Radler etwas über die Sammelleidenschaft Annette von Droste-Hülshoffs, ihre Nähe zur heimischen Pflanzenwelt und ihre Kenntnis von deren Heilkräften. Frau Koch, Mitbegründerin des Vereins, gab ihren Gästen bei einem erfrischenden Glas Limetten-Minze- oder Holunder-Minze-Wasser einen interessanten Einblick in eine Auswahl heimischer Heilkräuter.

An einer Lichtung zwischen Wallhecken und Kämpen wurde den Zuhörern die Landschaft aus „westfälischen Schilderungen aus einer westfälischen Feder“ (anonym von Annette von Droste-Hülshoff in „Historisch-politische Blätter für das katholische Deutschland“) beschrieben. Es zeigte sich, dass die Vorahnungen der Droste von damals, „so war die Physiognomie des Landes bis heute, und so wird es nach vierzig Jahren nimmer sein“ bewahrheiten sollte, berichtet „KulturGUT“ in einer Pressemitteilung.

Trotz dunkler Regenwolken, ein paar winziger Regentropfen und aufgeweichter Waldwege, die anfangs bereits als „kleine Abenteuer“ angekündigt und für westfälische Verhältnisse an der Tagesordnung waren, erreichte die bunte Wandergruppe inspiriert und gut gelaunt Burg Hülshoff. Um das Wirken, Denken und Fühlen der Dichterin noch besser einordnen zu können, wurde abschließend noch ein kurzer Überblick über den Zeitgeist und die politischen und wirtschaftlichen Verhältnisse zu Lebzeiten der Droste gegeben.

Bei einem kleinen Imbiss und Erfrischungsgetränk, noch einmal begleitet von dem Saxofonisten Klaus Pottgießer, tauschten sich die Teilnehmer über ihre Eindrücke aus und traten anschließend zufrieden den Heimweg an.