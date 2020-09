Herr Webering, nach den Gesprächen mit den Bürgerinnen und Bürgern: Welche Themen brennen den Menschen in Havixbeck am meisten auf den Nägeln? Thorsten Webering: Beherrschendes Thema in den Gesprächen, die ich mit den Menschen in Havixbeck und Hohenholte führe, waren zunächst immer die Auswirkungen der Corona-Pandemie.