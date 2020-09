Mit einem Kabarettabend setzt das Kulturforum Arte sein Veranstaltungsprogramm im Café Arte im Baumberger-Sandstein-Museum fort. Am kommenden Freitag (11. September) gastiert um 19 Uhr Robert Griess mit seinem Programm „Hauptsache, es knallt!“ bei gutem Wetter auf der Terrasse im Museumsgarten, ansonsten in der Kulturscheune.

Der Kölner Robert Gries gilt als eine der größten Naturgewalten der rheinischen Kabarettszene, teilt Café-Betreiber Witold Wylezol in der Veranstaltungsankündigung mit. In seinem aktuellen Programm lässt Griess es knallen. Der Kabarettist zündet Pointen, Gags und Sketche über die Widersprüche in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft.

Griess rechnet mit den Mitteln der Satire so böse wie vergnüglich ab mit einer Welt, in der nicht mehr Solidarität und Empathie als noble Charakter-Eigenschaften gelten, sondern Gier und Egoismus. Dabei schreckt er vor nichts zurück, um das Publikum auf höchstem Niveau zum Lachen zu bringen.

Wegen begrenzter Plätze ist der Besuch dieser Kabarettveranstaltung nur möglich nach vorheriger Anmeldung bis spätestens Donnerstag (10. September), 18 Uhr, unter 0 25 07/15 98, E-Mail: buero@kulturforum-arte.de.