Mit Wurzelbürsten, Lappen, alten Zahnbürsten und jeder Menge Muskelkraft rückte die Nachbarschaft Heustiege Algen, Flechten und Moosen an der historischen Aa-Brücke in Hohenholte zu Leibe. Dank dieses ehrenamtlichen Einsatzes strahlen das denkmalgeschützte Bauwerk und die auf den Brüstungen stehenden Brückenheiligen jetzt wieder in frischem Glanz. Goldgelb leuchten die Sandsteinelemente in der Sonne.

Laut alten Überlieferungen ist die Brücke über die Münsterische Aa im Jahr 1748 von Dompropst von Wolff errichtet worden. Fluss und Brücke bilden die Grenze zwischen den Gemeinden Havixbeck und Altenberge sowie den Kreisen Coesfeld und Steinfurt. Die barockartigen Brüstungen sind eine Besonderheit dieses Baudenkmals.

In den Jahren 1996 und 1997 erfolgte eine grundlegende Sanierung der Aa-Brücke. Die beiden Statuen auf den Brüstungen wurden 1998 aufgestellt. Seitdem haben der Heilige Antonius von Padua und der Heilige Johannes von Nepomuk ein wachsames Auge auf die Brücke und ihre Nutzer.

Die Anlieger der Straße „Zur Abrücke“, die früher Heustiege hieß und daher noch immer Namensgeber der Nachbarschaft ist, haben die Pflege der Brücke vor mehreren Jahren übernommen. Im Rahmen dieser Patenschaft fand nun erneut eine fachgerechte Grundreinigung statt. Die Gemeinde Havixbeck in ihrer Funktion als Untere Denkmalbehörde hatte dazu die Genehmigung erteilt und auch die Kosten für die Reinigungsmittel übernommen.

Mit vereinten Kräften gingen die Helfer ans Werk. Foto: Nachbarschaft Heustiege

Besonderes Augenmerk legten die freiwilligen Helfer auf die Säuberung der Sandsteinelemente an den Brüstungen und den Sitzbänken. „Die Brückenheiligen wurden einer speziellen Reinigung unterzogen. Sogar ausgediente Zahnbürsten kamen beim Putzen zum Einsatz“, beschreibt Mitorganisator Heinz Tigger das gründliche Vorgehen. Außerdem brachten die Nachbarn im Böschungsbereich Sträucher und Äste von Bäumen fachgerecht in Form.

Erleichtert wurde die Putzaktion dadurch, dass die Brücke momentan wegen Straßenbauarbeiten für den Verkehr gesperrt ist. So konnten die Helfer gefahrlos zu Werke gehen. Der Kreis Coesfeld erneuert im Bereich der Brücke derzeit das Kopfsteinpflaster.

Freude kam bei den Helfern auf, als Bürger, die täglich die Brücke nutzen, ihren „Brückenzoll“ in Form einer Runde Getränke entrichteten. Nach getaner Arbeit ließ die Nachbarschaft Heustiege den Tag schließlich bei einem Abendessen gesellig ausklingen. In zwei bis drei Jahren wollen die Paten die nächste Generalreinigung der historischen Aa-Brücke in Angriff nehmen.