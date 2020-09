Freibad schließt am Sonntag die Pforten

Havixbeck -

Von Ansgar Kreuz

Nach einer durch die Corona-Pandemie sehr besonderen Saison schließt das Havixbecker Freibad am Sonntag (13. September) seine Pforten. Rund 16 000 Badegäste wurden bislang gezählt. In „normalen“ Jahren liegt die Besucherzahl doppelt so hoch.