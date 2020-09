Konfirmation im Zeichen gelebter Ökumene

Am kommenden Wochenende feiern die Havixbecker Jugendlichen des Konfirmationsjahrgangs 2019/2020 das Fest ihrer Konfirmation. Die Konfirmandenzeit ist sehr bestimmt gewesen durch die Corona-Pandemie. So konnten die Jugendlichen seit März nicht mehr zu den Konfi-Treffen zusammenkommen. Die geplante Konfirmandenfreizeit musste ebenso ausfallen wie einige Blocktage und vor allem der Vorstellungsgottesdienst.

Im März hat das Presbyterium der Kirchengemeinde zudem entschieden, die Konfirmationen vom Mai in den September zu verlegen – in der Hoffnung, dass die Corona-Lage sich bis dahin entspannt hat. „Diese Hoffnung hat sich einerseits bestätigt. Die Feier der Konfirmationsgottesdienste ist möglich. Aber es bleiben auch Einschränkungen“, teilt Pfarrer Dr. Oliver Kösters mit.

Da die evangelischen Gemeindezentren in Havixbeck und Nienberge zu klein sind, um bei Einhaltung der Hygieneregeln allen Konfirmandinnen und Konfirmanden und ihren Familien Platz zu bieten, hat Pfarrer Dr. Oliver Kösters bei den katholischen Kirchengemeinden angefragt, ob diese ihre Kirchen für die Gottesdienste zur Verfügung stellen würden. Kösters zeigt sich sehr dankbar und erfreut, dass beide Kirchengemeinden alles in Bewegung gesetzt haben, um das zu tun.

„Das ist ein ganz starkes Zeichen gelebter Ökumene, dass wir ausgerechnet das Fest der Konfirmation – ein sehr evangelisches Fest – ganz unaufgeregt in den Kirchen unserer katholischen Schwestergemeinden feiern können“, so Pfarrer Kösters. „Es zeigt sich, wie tief die Ökumene an beiden Orten verwurzelt ist.“ Den Jugendlichen nach der Zeit der Unsicherheit einen schönen Konfirmationsgottesdienst zu ermöglichen, das stand für alle Beteiligten im Mittelpunkt.

Der Gottesdienst am Samstag (12. September) in St. Dionysius beginnt um 15 Uhr. Der Gottesdienst am Sonntag (13. September), ebenfalls in St. Dionysius, beginnt um 10 Uhr. Die Familien werden gebeten, nicht früher als 30 Minuten vor Beginn zur Kirche zu kommen. Da die Sitzplätze fest vergeben sind, werde diese Zeit ausreichen. Für nicht angemeldete Gäste gebe es aufgrund der Hygiene- und Abstandsregeln kein Platzangebot.

Das Presbyterium bittet darum, die gängigen Hygiene- und Abstandsregeln zu beachten. So muss beim Betreten und Verlassen der Kirche sowie bei Bewegung innerhalb der Kirche ein Mund-Nase-Schutz getragen werden. Vor und nach dem Gottesdienst dürfen sich keine Menschentrauben vor der Kirche bilden. Begrüßungspersonal wird die Gottesdienstbesucher in Empfang nehmen und mit auf die Einhaltung der Regeln achten.

Folgende Jugendliche werden am Samstag in St. Dionysius konfirmiert: Leonard Arndt, Wietje Bouwer, Tristan Dobrindt, Luzie Fellerhoff, Sebastian Hussmann-Bravo, Jan Kösters, Julia Kunz, Lotte Lülf, Liza Schulte, Kim Selle, Luna Stellmacher, Lina Wardau, Aaron Werner und Marvin Winkler. Der Gottesdienst wird musikalisch vom Posaunenchor der Gemeinde unter der Leitung von Alfred Holtmann sowie von Juri Artamonov an der Orgel gestaltet.

Am Sonntag (13. September) werden in St. Dionysius konfirmiert: Pauline Althoff, Elina Grüneberg, Jan Gückel, Mialina Meyer, Inga Mormann, Maya Rickert, Anton Buchheim, Jan Stabel, Julian Wagemeyer, Marvin Walter und Max Waniek. Dieser Gottesdienst wird von Jan-Christian Oxe (Gesang) und Juri Artamonov (Orgel) begleitet.