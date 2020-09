Einen Adventskalender für Havixbeck bringt die Bürgerstiftung heraus. Allerdings werden sich die Havixbecker noch bis zum 1. November gedulden müssen. Ab dann kann man ihn bis Ende November zum Preis von 5 Euro erwerben und erhält dafür die Chance 24 Mal, vom 1. bis zum 24. Dezember, einen wertvollen Preis zu gewinnen.

Dank der finanziellen Unterstützung von fast 40 Havixbecker Förderern wird die Bürgerstiftung 24 hochwertige Preise im Wert von 100 bis 800 Euro ausschließlich bei Havixbecker Unternehmern und Firmen einkaufen. Die Preise, die unter den Kalenderbesitzern ausgelost werden, verbergen sich in den 24 zu öffnenden Tagesfenstern.

Und so soll es gehen: Jeder Adventskalender hat auf der Vorderseite eine Nummer, die als Gewinnzahl in eine Lostrommel gelegt und unter notarieller Aufsicht gezogen wird. So wird für jeden Tag ein Gewinner ermittelt. An den 24 Tagen im Dezember werden dann täglich die Gewinnnummer und der Gewinn auf der Homepage der Bürgerstiftung, in den Westfälischen Nachrichten und im sozialen Netzwerk Facebook bekannt gegeben. Derjenige, der den Kalender mit der ausgelosten Nummer besitzt und diesen der Bürgerstiftung vorlegt, erhält den jeweiligen Tagespreis.

Der Adventskalender mit dem winterlichen Bild des Havixbecker Torbogens erscheint im DIN-A4-Format und kann so als spannender Begleiter und Glücksbringer durch den Advent in jeder Havixbecker Wohnung seinen Platz finden. Er kommt in einer Auflage von 2000 Stück auf den Markt. Gleichzeitig erfüllt er auch einen guten Zweck. Der gesamte Verkaufserlös wird für die gemeinnützigen Aufgaben der Bürgerstiftung verwendet.

So hilft jeder mit dem Erwerb des Kalenders der Bürgerstiftung Havixbeck, sich weiterhin nachhaltig und dauerhaft für das Gemeinwesen in Havixbeck zu engagieren, nach dem Motto: „Von Bürgern für Bürger – Gemeinsam Gutes anstiften“.