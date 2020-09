Am Sonntag (13. September) findet von 15 bis circa 16 Uhr an der Bruder-Klaus-Kapelle auf dem Baumberg ein Picknick-Konzert der Jugendmusik Havixbeck unter der Leitung von Norbert Fabritius statt. „Das schöne Wetter an diesem Wochenende bietet die Gelegenheit zu dieser besonderen Veranstaltung“, so Musikschulleiter Rainer Becker.

Bei der Jugendmusik handelt es sich um das Vororchester zum Jugendorchester. Derzeit spielen circa 40 Musiker im Alter von zwölf bis 17 Jahren in diesem Ensemble. Auf dem Programm stehen fröhliche Unterhaltungsmusik aus dem Bereich der Film- und Popmusik sowie symphonische Werke für Blasorchester. Der Eintritt ist frei.

Zur Einhaltung der Corona-Regeln sollen die Besucher sich Plätze auf der Wiese suchen und Abstand halten. Familienmitglieder oder Personen, die in einem Haushalt leben, dürfen zusammensitzen. Die Besucher müssen ihre Kontaktdaten auf Listen eintragen, damit im Falle einer Corona-Infektion alle Personen informiert werden können.