Von 8 bis 18 Uhr wird abgestimmt

Bei der Kommunalwahl am morgigen Sonntag (13. September) fällt die Entscheidung, wer Bürgermeister der Gemeinde Havixbeck und wer Landrat des Kreises Coesfeld wird sowie welche Kandidaten in den Gemeinderat und in den Kreistag einziehen werden. Von 8 bis 18 Uhr sind die 13 Wahllokale geöffnet.

Wähler des Wahlbezirks 5 müssen beachten, dass sie ihre Stimme nicht wie ursprünglich geplant in der Caritas-Tagespflege abgeben müssen, sondern im Altbau der Anne-Frank-Gesamtschule. Die Tagespflege kann wegen der Corona-Vorschriften nicht als Abstimmungsraum genutzt werden.

Eine Besonderheit gibt es auch im Wahlbezirk 13, Multifunktionales Gebäude. Für die Kreistagswahl wurde dieser als repräsentativer Stimmbezirk ausgewählt. Dort erhalten die Wähler nach Altersgruppen und Geschlecht besonders gekennzeichnete Stimmzettel, die nach der Kommunalwahl an das Landesamt für Statistik zur Auswertung übergeben werden. Auch in dem repräsentativen Wahlbezirk ist das Wahlgeheimnis gewahrt.

Für die Durchführung der Kommunalwahl sind insgesamt 120 Bürger ehrenamtlich in den Wahlvorständen der Wahllokale sowie in zwei Briefwahlvorständen im Einsatz. Bei Bürgermeister Klaus Gromöller als Wahlleiter und den Mitarbeitern des Wahlamtes im Rathaus laufen die Fäden zusammen.

Deutlich stärker als bei vorangegangenen Wahlen wird die Möglichkeit der Briefwahl genutzt. Bis Freitagmittag hatte das Wahlamt der Gemeinde bereits für ein Drittel der insgesamt rund 10 000 Wahlberechtigten einen Wahlschein ausgestellt. Wichtig ist, dass die roten Wahlbriefe bis spätestens Sonntag um 16 Uhr in den Briefkasten des Rathauses eingeworfen worden sind.

Die Briefwahlvorstände prüfen dann die Unterlagen und sorgen für die Verteilung der blauen Stimmzettelumschläge auf die 13 Wahlbezirke. Die Auszählung der Briefwahlstimmen erfolgt ab 18 Uhr zusammen mit den Stimmen der Urnenwahl in den jeweiligen Wahllokalen. Ausgezählt wird in der Reihenfolge Landrat, Kreistag, Bürgermeister, Gemeinderat.

Damit Interessierte den Ausgang der Wahl mit anderen Wählern und Kandidaten live mitverfolgen können, öffnet die Gemeinde ihr Wahlstudio im Forum der AFG um 18 Uhr. „Obwohl die Corona-Pandemie uns einige Einschränkungen auferlegt, haben wir für die Havixbecker und Havixbeckerinnen alle Vorbereitungen getroffen, in angenehmer Atmosphäre die Wahlergebnisse vom ersten Zählergebnis an mitzuerleben und mit den Wunschkandidaten zu fiebern“, so Bürgermeister Klaus Gromöller. „Wer gemeinsam mit Freunden und Bekannten dabei sein möchte, wenn abends feststeht, wer Havixbecks nächster Bürgermeister wird oder ob in zwei Wochen noch eine Stichwahl nötig wird, ist herzlich eingeladen.“

Die Teilnehmerzahl ist auf 120 Personen begrenzt, eine vorherige Anmeldung aber nicht erforderlich.