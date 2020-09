In 13 Wahllokalen geben seit dem Morgen die Wahlberechtigten ihre Stimmen bei der Kommunalwahl in Havixbeck ab. Begrüßt werden sie von den Wahlvorständen, die wegen der Corona-Pandemie hinter Plexiglasscheiben Platz genommen haben. Markierungen auf dem Boden erinnern an das Abstandsgebot, die Laufwege sind gekennzeichnet. Die Mund-Nase-Maske gehört an diesem Wahlsonntag ebenfalls fest dazu.

Mit großer Spannung wird besonders das Ergebnis der Bürgermeisterwahl erwartet. Torsten Webering ( CDU ), Ludger Messing ( SPD ) und Jörn Möltgen (Bündnis 90/Die Grünen) bewerben sich um die Nachfolge von Bürgermeister Klaus Gromöller (parteilos). Erreicht einer drei Kandidaten schon am Wahltag die absolute Mehrheit der Stimmen oder kommt es zu einer Stichwahl zwischen den beiden Bewerbern mit den meisten Stimmen am 27. September (Sonntag)? Dieses Frage wird erst bei der Auszählung am Abend beantwortet.

Neu gewählt wird neben dem Bürgermeister auch der Gemeinderat. Kandidaten der CDU, SPD, Grünen und FDP bewerben sich um eines der 13 Direktmandate. Zudem werden 13 Mandate über die Listen vergeben. Ihre Kreuzchen machen die Wähler auch bei der Landrats- und Kreistagswahl.

Die Wahllokale sind noch bis 18 Uhr zur Stimmabgabe geöffnet. Wer per Briefwahl gewählt hat, kann den roten Wahlbrief noch bis 16 Uhr in den Rathausbriefkasten einwerfen.

Um 18 Uhr öffnet die Gemeinde Havixbeck das Wahlstudio im Forum der Anne-Frank-Gesamtschule. Fortlaufend werden dort die eingehenden Ergebnisse der vier Wahlen präsentiert.