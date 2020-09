Der „Wohnpark Habichtsbach“ soll eine zweite Erweiterung erhalten. Über Aufstellung eines entsprechenden Bebauungsplans für die Fläche nördlich der Straße „Plaggenesch“ und die damit verbundene vorgezogene Öffentlichkeitsbeteiligung berät der Ausschuss für Bau- und Gemeindeentwicklung in seiner Sitzung am heutigen Donnerstag (17. September) um 19 Uhr im Rathaus.

Mit dem neuen Baugebiet sollen „Möglichkeiten für den Geschosswohnungsbau sowie für Einzel- und Doppelhäuser unter Berücksichtigung unterschiedlicher Ausrichtungen mit gestalterischen Festsetzungen in Anlehnung an die südlich schon vorhandene Bebauung geschaffen“ werden, erläutert die Gemeindeverwaltung in ihrer Sitzungsvorlage. Das circa 2,9 Hektar große Plangebiet wird aus dem rechtskräftigen Flächennutzungsplan der Gemeinde Havixbeck heraus entwickelt.

Die Gemeindeverwaltung begründet die Schaffung von „Habichtsbach III“ mit dem Bedarf an Bauland. Aktuell verfüge die Gemeinde über keine baureifen Grundstücke zur Errichtung von Wohngebäuden. Auch auf dem Privatmarkt gebe es fast keine Angebote. „Wenn alles planmäßig läuft, kann der Satzungsbeschluss im Sommer 2021 erfolgen und können Bauwillige im Frühjahr 2022 beginnen“, nennt Bürgermeister Klaus Gromöller die Zielvorstellung der Gemeindeverwaltung.

Neu gefasst werden muss der bereits im Dezember 2017 gefasste und veröffentliche Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan „Gewerbegebiet südlich der Schützenstraße“. Das Plangebiet muss angepasst werden, da nicht alle im Ursprungsplan enthaltenen Grundstücke tatsächlich für das Gewerbegebiet zur Verfügung stehen.

Auch das Ergebnis der Auslegung des Bebauungsplanentwurfs „Masbeck – Teil 1“ ist einer der insgesamt 15 Tagesordnungspunkte im öffentlichen Teil der Sitzung.