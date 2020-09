In der Reihe „Theater für Liebhaber“ bietet das Kulturforum Arte in Kooperation mit dem Sandstein-Museum Politisches auf italienische Art. Der Schauspieler Markus Kiefer führt Dario Fos „Tigergeschichte“ am Freitag (18. September) und am Samstag (19. September) jeweils um 19 Uhr auf.

Das Faszinierende an der Tigergeschichte sei die sich von Augenblick zu Augenblick ändernde Situation, in der sich der Soldat befindet, erläutert das Kulturforum Arte. In einer einmaligen Mischung aus schauspielerischen und pantomimischen, ja fast artistischen Elementen entwickele Kiefer eine ungemein dichte und spannende Atmosphäre, in der er die Geschichte vom Soldaten und der Tigerin mit ihrem Jungen vor den Augen der Zuschauer lebendig werden lässt.

Gezeigt wird das Stück im Café Arte oder im Vortragssaal des Museums. Einlass ist ab 18 Uhr. Kartenreservierungen werden wegen begrenzter Plätze unter 0 25 07/15 98 oder per E-Mail an buero@kulturforum-arte.de erbeten. Der Eintritt kostet 15 Euro.