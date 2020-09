Der Kinderkleidermarkt der Katholischen Frauengemeinschaft ( kfd ) Havixbeck war trotz anfänglicher Schwierigkeiten ein voller Erfolg. Reger Besuch ist der Truppe um Helga Krake und Sandra Sommerfeld bereits aus den vergangenen Jahren bekannt, aber ein solcher Andrang war auch den beiden Organisatorinnen neu. Vor den Türen des Forums der Anne-Frank-Gesamtschule bildeten sich bereits eineinhalb Stunden vor Beginn des Kleidermarktes Schlangen, die zeitweise über den ganzen Schulhof verliefen, berichtet die kfd in einer Mitteilung.

Aufgrund von Corona hatten Helga Krake und Sandra Sommerfeld ein neues Konzept für diesen und kommende Kleidermärkte erarbeitet, das auch nach der Pandemie beibehalten werden soll. So durfte sich immer nur eine bestimmte Personenanzahl gleichzeitig im Forum aufhalten.

„Alle knapp 300 Kunden warteten sehr geduldig bis zum Einlass, und auch die vorgeschriebenen Hygienemaßnahmen wurden von allen eingehalten“, so Sandra Sommerfeld. „Das Stöbern in dem großen Angebot war durch die begrenzte Personenanzahl sehr entspannt. Das ein oder andere Kleidungsstück mehr wurde so entdeckt. Lange Warteschlangen an den Kassen fielen durch die Begrenzung der Personenzahl weg.“

Die erfolgreiche Durchführung des Kinderkleidermarktes war für die Frauengemeinschaft auch ein Testlauf für die folgenden Märkte. Der Damenkleidermarkt findet am 7. November und der Spielzeugmarkt am 28. November statt.

Neben den Verkäufern profitieren von den Märkten auch Vereine und Institutionen, denn 20 Prozent des Verkaufspreises werden als Spenden für soziale Zwecke einbehalten. Erst im Sommer wurden Gelder an die Katholische Öffentliche Bücherei Havixbeck, die Schul- und Gemeindebibliothek, das TIFF, die Freiwillige Feuerwehr und die KJG Havixbeck übergeben.

Der besondere Dank der kfd gilt den vielen ehrenamtlichen Helferinnen. „Der Umsatz war in diesem Jahr so hoch wie noch nie!“, freuen sich die Organisatorinnen.