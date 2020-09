„Wenn ich morgens beim Singekreis war, dann geht es mir den ganzen Tag gut“, sagt Johanna, eine regelmäßige Teilnehmerin. Gemeinsames Singen macht Spaß und ist gesund, zeigt sich in der Runde.

„Alle Teilnehmer wirken an diesem sonnigen Morgen so frisch und fröhlich, dass es für mich eine Freude ist, das unbeschwerte Singen mit Gitarrenbegleitung mitzuerleben. Jeder darf sich aus der vorliegenden Sammlung ein Lied wünschen, und wenn es dann heißt: ‚Nimm das Alter nicht so schwer‘ und ‚Sonnenschein ist unsere Wonne‘ oder ‚So ein Tag, so wunderschön wie heute‘, spüre ich einen Lebensmut und eine Lebensfreude, so dass Corona für einen Moment vergessen wird“, weiß Ulla Homfeld , Vorsitzende des Vereins Füreinander-Miteinander zu berichten. Da werden Einsamkeit und Trübsalblasen zu Fremdwörtern.

Vor den Vereinsräumen trifft sich der offene Singekreis. Dort haben Geschäftsführerin Angelika Gromöller und Büro-Mitarbeiterin Stephanie Schmidt-Juhr alles coronakonform vorbereitet. Das Beisammensein beweise, dass auch in Corona-Zeiten nicht alles schlecht ist und die kleinen Dinge Lichtblicke sein können, erklärt Ulla Homfeld.

Jeder kann dabei sein und ist willkommen. So auch am am heutigen Dienstag (22. September) um 10.30 Uhr, wenn der „Plausch vor der Haustür“ stattfindet. Ein weiteres Angebot des Vereins, das schon einmal begeistert angenommen wurde. Auskünfte erteilt Füreinander-Miteinander, 54 12 13.