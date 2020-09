„Auf der kommunalen Ebene wird Politik gemacht und weiterentwickelt“, meinte Robert Habeck am Mittwochnachmittag. Der Bundesvorsitzende von Bündnis 90/Die Grünen zog ein paar Hundert Menschen in den Ortskern rund um den Dorfbrunnen. Man müsse mutig sein und im Alltag aktiv für Projekte kämpfen, so Habeck. „Das Heldentum findet hier vor Ort statt“, so Habeck.