Havixbeck -

Von Kerstin Adass

Ehrenamtlich engagieren sich zahlreiche Wahlhelfer bei der Kommunalwahl und tragen so zum reibungslosen Ablauf bei. Nach der Abstimmung am 13. September sind sie am Sonntag (27. September) bei der Stichwahl um das Bürgermeisteramt erneut im Einsatz bis alle Stimmen ausgezählt sind.