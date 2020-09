Das zweite Soloprogramm der Sängerin und Pianistin Rosa Latour trägt nicht zufällig den Titel der gleichnamigen Krimikomödie „8femmes“ (8 Frauen). In diesem 2002 ausgesprochen erfolgreichen Film führte der Regisseur einige der berühmtesten Schauspielerinnen Frankreichs zusammen.

In Rosa Latours Konzertprogramm dreht es sich um einige der Protagonistinnen aus diesem Film und um andere spannende Frauengestalten. Die Hälfte des Programms wird in französischer Sprache gesungen, die andere Hälfte auf Englisch sowie Deutsch.

Das englisch/deutsche Set enthält auch Lieblingsstücke aus dem ersten Soloprogramm „How good it feels“, wie „Life on Mars“ von David Bowie, „For free“ von Joni Mitchell, den „Astronaut“ der wunderbaren Anna Depenbusch, die Jazzballade „Miss Otisregrets“ von Cole Porter oder das eigene Stück „Nur mal eben weg“.

Was alle Stücke eint, ist, dass sie der Sängerin aus der Seele sprechen. Sie nähert sich ihnen akribisch, taucht in sie ein und so verbinden sich die unterschiedlichen Stile in einer fast intimen, dichten Atmosphäre.

Rosas Klavierspiel und ihr Gesang können kraftvoll, voluminös und ernsthaft sein, kommen aber mal leicht und humorvoll daher, und wieder einfühlsam und fast meditativ.

Das Konzert beginnt am 10. Oktober (Samstag) um 19.30 Uhr im Sandstein-Museum, Kartenreservierung unter 0 25 07/15 96 oder info@sandsteinmuseum.de.