Wanderliegen an Aussichtspunkten

Das Rothaargebirge, das Atomkraftwerk Lingen, Münster natürlich, die gesamte Münsterlander Bucht: Wenn Josef Räkers aufzählt, was bei klarem Wetter vom Longinusturm aus zu sehen ist, dauert es etwas. Damit ab sofort auch die Besucher der Baumberge zuordnen können, was sich dort am Horizont erstreckt, hat der Leiter des LEADER-Projekts „Optimierung der Wanderwege in den Baumbergen“ Aussichtstische entworfen. Und nicht nur das: Zum Projekt, das nun erfolgreich abgeschlossen ist, gehören unter anderem auch neu aufgestellte Wanderliegen, erneuerte Wanderschilder und – rund um den Longinusturm – neue Infotafeln.

„Ziel war es, die Basisinfrastruktur zu verbessern, um auf dieser Grundlage weitere Angebote entwickeln zu können, mit denen man in Konkurrenz zu anderen Wanderangeboten vergleichbarer Regionen treten kann“, erklärt Alexander Jaegers von der projaegt gmbh, dem zuständigen Regionalmanagement für die LEADER-Region Baumberge in einer Pressemitteilung. 70 700 Euro standen dafür zur Verfügung, rund 46 000 Euro davon stammten aus dem LEADER-Fördertopf.

Auf den neuen Aussichtstischen zeigt eine Platte von einem Meter Durchmesser die wichtigsten Punkte am Horizont. Befestigt ist sie auf drei Stelen aus Baumberger Sandstein und hergestellt von Handwerksfirmen aus der Region. Fünf solcher Tische stehen nun an spannenden Aussichtspunkten entlang des Baumberger Ludgeruswegs, einer pro Kommune.

„Die Höhe, die Weite, die Aussicht, das ist das, was wir verkaufen müssen“, sagt Wanderexperte Josef Räkers. „Denn nirgendwo sonst im Münsterland kann man so weit schauen und nirgendwo sonst geht es so hoch hinaus.“ Diese Aussichten genießen, das können Wanderer und Spaziergänger nun auch auf den 15 neuen Wanderliegen. Elf Liegen stehen direkt am zertifizierten Hauptweg, die übrigen fünf stehen an zentralen Punkten in Billerbeck, Coesfeld, Havixbeck, Nottuln und Rosendahl und verbinden die Orte mit der Wanderstrecke.

„Der Baumberger Ludgerusweg war der erste zertifizierte Wanderweg in der Westfälischen Bucht, auf diesem Niveau gehören Wanderliegen quasi zum Standard“, erklärt Josef Räkers. Das Holz der neuen Liegen besteht aus Thermoholz Esche. „Dieses Holz wurde unter hohem Druck mehrere Tage bei etwa 230 Grad Celsius gebacken. Durch die Karamellisierung des Lignins wird die Fäulnisresistenz erhöht – und das heimische Holz so haltbar wie Tropenholz.“

Dritter Teil des Projekts war die Optimierung der Beschilderung des Baumberger Ludgerusweges. „Um Wanderer zu erreichen und von unserem Angebot zu überzeugen, sind in den vergangenen Monaten verschiedene Flyer und Wanderkarten – elektronisch und auf Papier – für verschiedene Zielgruppen entstanden. Für alle ist jedoch die Orientierung auf dem Weg das Wichtigste. Hier möchte möglichst niemand mehr Hilfsmittel nutzen, sondern sich von der Beschilderung leiten lassen, um die Wanderung vollkommen genießen zu können“, erklärt Räkers.

Mehrere Hundert Schilder wurden deshalb im Rahmen des Projekts neu geklebt. An den Kreuzungsbereichen der Wanderwege hat Räkers zudem rund 100 neue kleine Metallkästen mit Hinweisschildern in alle Richtungen angebracht.