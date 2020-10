Bruder-Klaus-Kapelle idealer Picknickplatz

Ob drinnen, draußen, überdacht oder inmitten der Natur: Auch im Herbst bietet das Münsterland ideale Picknickplätze! Zehn schöne Orte präsentiert der Münsterland e.V. jetzt auf picknick-muensterland.com. Dort gibt es nicht nur mehr Infos zum Platz und seinen Besonderheiten, sondern auch zur Erreichbarkeit, den Öffnungszeiten, Sitzmöglichkeiten und Ausflügen in der Nähe.

Der perfekte Picknickplatz während einer herbstlichen Wanderung ist die Bruder-Klaus-Kapelle in den Baumbergen bei Havixbeck. Umgeben von Wald und Wiesen lädt die Kapelle auf Bänken und einer gemütlichen Waldliege zu Ruhe und Rast ein und bietet im vorderen Bereich Schutz dank eines Unterstands. Von der Bruder-Klaus-Kapelle aus gibt es einen herrlichen Ausblick in die Münsterländer Parklandschaft.

Herbstzauber inmitten einer bunten Blätterpracht erwartet die Besucher beim Picknick im Kreislehrgarten in Steinfurt. Umgeben von einer blühenden Pflanzenvielfalt laden idyllische Plätze, Bänke und der Kubus, ein quadratischer Unterstand, zur kulinarischen Auszeit ein. Und für alle ohne selbst mitgebrachter Proviant gibt es werktags einen Obstverkauf.

Gummistiefel angezogen, Fernglas in die Hand und auf geht es mit dem gefüllten Picknickkorb in die Rieselfelder vor den Toren Münsters. Diese bieten ein wunderbares Herbsterlebnis mit spannenden Einblicken in die artenreiche Vogelwelt. Picknicker können dort die Zugvögel beobachten und sich den Wind um die Nase wehen lassen.

Eine besondere Auszeit verspricht auch ein Ausflug zum Klatenberg in Telgte mit der Wacholderheide. Mit einem schönen Rundblick über die Heidelandschaft lässt sich das Picknick auf der höchsten Dünenkuppe besonders gut genießen. Ab dem 3. Oktober ziehen dort die Schafe ein, die vor Ort die wertvolle Kulturlandschaft erhalten.

Picknicken zwischen Gemälden? Das geht in Gescher in der Kunsthalle Hense. Wer sich beim Stadtmarketing Gescher einen köstlich gepackten Picknickkorb eines lokalen Cafés bestellt, darf das Picknick exklusiv in der Kunsthalle genießen.

Darüber hinaus hat das Münsterland noch viele weitere stimmungsvolle Herbst-Picknickplätze zu bieten. Picknick-Freunde können sich schon jetzt auf die Münsterländer Picknicktage freuen. Diese wollen vom 18. bis 21. Juni 2021 Einheimische, Touristen, Unternehmen und Gäste für Picknick begeistern.