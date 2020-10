Die Erstkommunionfeier in Corona-Zeiten bedeutete eine besondere Situation für die 49 Kinder, die am Samstag und Sonntag in der Pfarrgemeinde St. Dionysius und St. Georg zum ersten Mal die heilige Kommunion empfingen. Unter dem Motto „Jesus, erzähle uns von Gott!“ standen die festlichen Gottesdienste.

Bei dem vom Bonifatiuswerk herausgegebenen Jahresthema ging es inhaltlich um die Begegnung des jungen Jesus mit den Schriftgelehrten in einem Tempel. Die Mädchen und Jungen hatten sich lange auf diesen besonderen Tag vorbereitet, zunächst in ihren Gruppenstunden und mit der Unterstützung der Katechetinnen und später – aufgrund der Corona-Situation – individuell. Umso mehr hatten sie den Tag der Erstkommunion herbeigesehnt. Dank der Internetübertragung konnten auch die Daheimgebliebenen an der Feier teilhaben und waren so mit den Kindern und ihren Familien verbunden.

„ Manchmal braucht es Mut, für sich und für seinen Glauben zu stehen. Manchmal braucht es Mut, für sich und für seinen Glauben zu stehen. “ Pfarrer Siegfried Thesing

Pfarrer Siegfried Thesing berichtete von Jesus, der dafür eingestanden sei, was er glaubte. „Manchmal braucht es Mut, für sich und für seinen Glauben zu stehen“, erklärte Thesing und nahm Bezug auf die Tauferinnerungsfeiern, welche jeweils am Vortag der Kommunionfeiern stattgefunden hatten. „Es ist egal, ob man eine Herz 10 oder ein Kreuz-König im Doppelkopfspiel ist, man wird von Gott geliebt. Jeder ist einzigartig für Gott“, sagte der Pfarrer.

Erstkommunionfeiern in St. Dionysius Havixbeck 1/27 Ihre Erstkommunion feierten am Wochenende 49 Kinder der Pfarrgemeinde St. Dionysius und St. Georg in Havixbeck. Foto: Maxi Krähling

Thesing führte weiter aus, dass Jesus sich selbst im gewandelten Brot verschenke – mit dem Anspruch: „Bleib dir treu! Ich gebe dir die Kraft, dass du deinen Weg im Leben gehst.“ Doch dabei bedürfe es der Unterstützung anderer Menschen, so wie den Paten, die Begleiter im Glauben seien. Im Anschluss empfingen die Mädchen und Jungen ihre erste heilige Kommunion, berichtet Pia Baumgartner einer Mitteilung der Katholischen Kirchengemeinde weiter.

Unter dem anhaltendem Applaus der Gottesdienstbesucher bedankte sich Pfarrer Siegfried Thesing bei den Mentorinnen für die Organisation der Feiern, bei Greta Himker, Anne-Marie und Bernd Mertens sowie dem Organisten Matthias Schulte für die musikalische Begleitung, bei Uli Holtstiege für die Videoübertragung der Messen und bei den vielen Helferinnen und Helfern im Hintergrund.

Mit Begeisterung wurde zum Abschluss das Mottolied „Jesus, erzähle uns von Gott!“ gesungen, bevor Pfarrer Siegfried Thesing die Kinder und ihre Familien mit dem Segen Gottes in die privaten Feiern verabschiedete.