Die DRK-Blutspendeaktion am vergangenen Dienstag wurde trotz der neuen kurzen Gesundheitskontrolle - kontaktloses Fiebermessen - durch den sogenannten Spenderlotsen bei Zutritt im AFG-Forum von den Bürgern gut angenommen. Zudem gab es für den letzten Blutspendetermin in diesem Jahr für die Spender erstmals die Möglichkeit, sich online oder über die Blutspende-App ein persönlich passendes Spendenzeitfenster zu reservieren.

Dies haben bei der Premiere knapp 90 Prozent der Spender genutzt und hierfür wurden alle Spender mit fast keiner Wartezeit belohnt. „Wir hoffen, dass die Online- Anmeldung auch bei zukünftigen Terminen so gut angenommen wird. Das sehen wir mit dem Termin am Dienstag sehr optimistisch“, so Markus Rickermann vom DRK-Ortsverein Havixbeck. Eine Spende ohne Terminplanung werde aber auch möglich bleiben.

Das Havixbecker Spendenteam konnte in den angebotenen vier Stunden 118 Spender, darunter fünf Erstspender, begrüßen. Auffällig und erfreulich ist auch die Tendenz, dass viele jüngere Spender die Möglichkeit der Blutspende nutzten. Nach der kurzweiligen Blutspende bekamen alle Spender eine Lunchtüte und Getränke mit auf dem Heimweg, da auf die gewohnte ausgiebige Bewirtung und der Plausch nach der Spende bis auf Weiteres noch verzichtet werden muss. Das Havixbecker und Hohenholter Blutspendeteam bedankt sich gerade in diesen Zeiten bei allen Spendern für „die gute und lebensrettende Tat“ und freut sich schon auf ein Wiedersehen.

Da die räumliche Situation für Hohenholte selbst keinen Spendetermin zulässt, bittet das DRK den nächsten Termin am 19. Januar von 16 bis 20 Uhr im AFG-Forum vorzumerken.