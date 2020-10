Das Christliche Landvolk Havixbeck traf sich am vergangenen Freitagabend auf dem Hof von Annegret Beumer in Walingen. Mit einem besinnlichen Einstieg startete der Abend. Das Erntedankfest ist eine gute Gelegenheit, um sich bewusst Gedanken darüber zu machen, was wir in unserem Leben alles für Gutes und Schönes geschenkt bekommen, so das Landvolk. Die tägliche Arbeit sei oft anstrengend. So einiges müsse geleistet werden und am Abend hieß es dann: „Geschafft“! Doch dahinter steckt ein doppelter Sinn: „Wir haben Vieles geschafft – und wir sind geschafft!“ Im oft durchstrukturierten Alltag gehen die vielen Momente, in denen wir ohne jedes Dazutun reich beschenkt werden, manchmal unter. Ein liebevoller Blick, ein paar Minuten Ausruhen, ein melodisches Lied, ein spielendes Kind, ein gutes Essen, die wunderschönen Bilder der Natur, nette Gespräche und so einiges mehr. Beide Aspekte – schaffen und beschenkt werden – vereinen das Erntedankfest.

„An Erntedank sagen wir Danke für alles, was wir ernten durften, für das Obst und Gemüse, für das Getreide und Blumen, für die Sonne und den Regen und für viele schöne Momente und Begegnungen“, berichtet Ulrike Schlagheck. Mit Abstand in gemütlicher Runde bei netten Gesprächen verbrachten die Mitglieder den Abend im Vollmond am Lagerfeuer.