„Die Arbeit ist gar nicht trocken“

Seit dem 1. August sind Jasmin Nawaz und Bassam Alafar bei der Gemeindeverwaltung als Auszubildende angestellt. Einen ersten Einblick haben sie in den ersten Wochen bereits gewinnen können, was die dreijährige Ausbildung zum Verwaltungsfachangestellten umfasst.

Die Arbeit sei unglaublich vielfältig, spannend, und sie haben in der Verwaltung ein „tolles Umfeld mit einem freundlichen, familiären Kollegium“ vorgefunden, berichten die beiden Azubis. Das kann auch Celine Bernsjann bestätigen, die bereits im zweiten Ausbildungsjahr ist. „Die Tätigkeit ist abwechslungsreich und auf positive Art und Weise fordernd“, weiß die 21-Jährige. „Wir durchlaufen alle Abteilungen, entdecken Neues und erwerben Sozialkompetenz.“ Das sei anspruchsvoll, aber auch spannend, und die theoretischen Kenntnisse aus der Schule könne man in der Praxis gut umsetzen.

Energisch möchte sie dem Vorurteil widersprechen, eine Verwaltungstätigkeit sei trocken und langweilig. „Wir erhalten hier eine fundierte Ausbildung, die uns später viele Möglichkeiten eröffnet.“ Die verschiedenen Arbeitsbereiche der Kommunalverwaltung bieten viele Chancen seine eigenen Interessen und Fähigkeiten einzusetzen. „Und es ist ein sicherer Job.“

Als weitere Perspektive schwebt es Celine Bernsjann vor, sich nach der Ausbildung in einem berufsbegleitenden Studium weiter zu qualifizieren. Die Bereiche Personal- und Ordnungswesen interessieren sie besonders. Die 21-Jährige engagiert sich zudem als Feuerwehrfrau in Havixbeck, ein Ehrenamt, das ihr Arbeitgeber unterstützt.

Bassam Alafar lebt seit zwei Jahren in Havixbeck. Und das sehr gerne. „Die Gemeinde ist wunderschön und die Menschen sind sehr nett.“ Vor fünf Jahren kam er aus Syrien nach Deutschland. Dort hatte er Jura studiert. „Ich komme jeden Tag gerne zur Arbeit. Sie macht Spaß und die Kollegen sind sehr hilfsbereit“, erzählt der 27-Jährige. Seitens des Jobcenters sei man ihm sehr behilflich gewesen bei der Suche nach einer beruflichen Perspektive. So fand er seinen Weg zum Auszubildenden in der Verwaltung.

Bisher hat er die Arbeit im Bürgerbüro, im Schul-, Standes- und Ordnungsamt kennengelernt. Er kann sich gut vorstellen, später im Bereich des Jobcenters und Sozialamts zu arbeiten. „Die Menschen nicht alleine lassen und als Vermittler für Menschen mit Migrationshintergrund tätig zu sein“, formuliert er seinen Anspruch. Er kann aus erster Hand berichten, wie Integration gelingen kann und welche Schritte dafür notwendig sind. „Ein absoluter Glücksfall für uns“, urteilt Kämmerin Stefanie Holz.

Auch Jasmin Nawaz lebt in Havixbeck. Einen ausgesprochenen Traumberuf hatte sie eigentlich nie, erzählt die 20-Jährige. Nach dem Schulabschluss absolvierte sie zunächst ein Freiwilliges Soziales Jahr, informierte sich und schaute sich nach Berufsmöglichkeiten um. Die Stellenausschreibung der Verwaltung stieß auf ihr Interesse. „Ich freue mich, dass ich als Azubi ausgewählt wurde und hier arbeiten darf.“ In ihrer bisherigen Zeit hat sie die Arbeit im Sozialamt kennengelernt, eine Tätigkeit, die sie interessiert. „Ich bin sehr gespannt auf die anderen Abteilungen.“

Man sei sehr daran interessiert, die jungen Menschen nicht nur auszubilden, sondern später auch in der Verwaltung zu halten, erklärt Stefanie Holz. Schließlich brauche man die Potenziale, denn ab 2023 gehen viele Mitarbeiter in den Ruhestand und ein großer Personalwechsel stehe bevor.

Im Jahr 2021 stellt die Gemeindeverwaltung Auszubildende für den Beruf des Verwaltungsfachangestellten ein. Bis Sonntag (11. Oktober) können sich Interessierte bewerben. Ein Link ist auf der Homepage zu finden: www.havixbeck.de