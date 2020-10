Zum Toben, Rutschen, Schaukeln, Balancieren, Klettern, Spielen im Sand, Treffen mit Freunden und anderen Aktivitäten mehr gibt es für Kinder im Gemeindegebiet 20 Spielplätze, 18 in Havixbeck und zwei in Hohenholte. Doch wo sind all diese Flächen zum ungestörten Spielen zu finden? Der Gemeindeelternrat Havixbeck e.V. hat sich auf die Suche gemacht.