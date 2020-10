Einen Multivisionsvortrag zum Klimawandel mit dem Titel „Wir sind die letzte Generation (die es noch in der Hand hat)“ hält Arkadiusz Frydyada de Piotrowski am Mittwoch (21. Oktober) um 19 Uhr im Museumscafé des Baumberger-Sandstein-Museums. Nebst tiefer Einblicke in die neusten Entwicklungen bekommen die Besucher praktische Informationen und Anregungen für ein sinnvolles Handeln.

Das Kulturforum Arte mit der Sektion Nachhaltigkeit lädt alle Interessierten ein, sich über die dramatischen Folgen des Klimawandels und über das Artensterben umfassend zu informieren. Der Eintritt ist frei, um eine Spende für die Kulturarbeit wird gebeten.

Die Platzzahl ist begrenzt und daher eine vorherige Anmeldung erforderlich unter 0 25 07/15 98. Weitere Vorträge zu Umweltthemen finden am 19. November und 3. Dezember jeweils um 19 Uhr statt.