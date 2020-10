Spontan und kurzfristig aus dem Boden gestampft, hat sich die digitale Alternative zu den coronabedingt ausgefallenen Ferienfreizeiten – „Ferienfreizeit im Eimer“ – in den Sommerferien als wahre Helferin in der Not erwiesen. Hilfreich, dienlich und zeitlich genau passend sei die Arbeitshilfe gewesen, so die Rückmeldungen, die das Organisationsteam aus der Jugendabteilung des Bistums Münster erreicht haben. Und genau deswegen geht’s jetzt auch weiter – allerdings mit anderem Schwerpunkt, denn nun gilt es zu schauen, wie der Alltag in der Jugendpastoral gestaltet werden kann. „Es ist eine ganz Menge möglich – alles natürlich unter Einhaltung der Corona-Schutzverordnung“, sagt Michael Seppendorf , Leiter der Jugendabteilung. Daher wird es eine neue Webseite geben, die genau da ansetzt: Ideentanke Jugendarbeit – Energie wie noch nie, erreichbar unter https://www.bistum-muenster.de/Ideentanke .

„Es geht darum, die Jugendarbeit wieder ans Laufen zu bekommen“, sagt Seppendorf und betont weiter: „Da spielen vor allem die Themen sichere Rahmenbedingungen und kreative Methoden eine große Rolle. Die Gruppenstunden müssen coronakonform verändert werden – und nicht länger gestoppt bleiben. Dazu geben wir Hilfestellungen“. Inhaltlich entwickelt wurde die neue Webpräsenz von Pädagoginnen und Pädagogen aus den Regionalbüros der Jugendabteilung in Dülmen, Münster und Xanten. Flankiert wird das Angebot mit entsprechenden Fortbildungsangeboten.