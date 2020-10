Neues Leitungsteam gewählt

Zu ihrer Mitgliederversammlung, bei der die Wahlen zum Leitungsteam auf der Tagesordnung standen, traf sich jetzt die Katholische Junge Gemeinde ( KJG ) Havixbeck. Anwesend waren 30 Personen, 27 von ihnen waren wahlberechtigt.

Das Leitungsteam, das sich einmal im Monat am ersten Dienstag trifft und über die Vorhaben des kommenden Monats spricht und über andere wichtige Dinge entscheidet, besteht aus den folgenden neun Ämtern:

Zur Pfarrleitung wurden Lisa Hölscher (wie schon im vergangenen Jahr) und Julian Hölscher gewählt. Die Pfarrleitung repräsentiert den Verein und leitet die Treffen. Zum 1. Kassenwart wurde erneut Adrian Kapuschzik gewählt, zu seiner Stellvertreterin, ebenfalls erneut, Bea Wallmeyer. Sie müssen die beiden Konten der KJG verwalten und sich auch um Bezuschussungen kümmern. Neue Öffentlichkeitsbeauftragte ist Elena Zimmer, sie führt den Instagram- und Facebook-Account der KJG und gibt Informationen an die Zeitung.

Pastoralreferent Jens König-Upmeyer wurde wieder zum Präses gewählt, seine Aufgabe ist es, den Kontakt zur Kirche zu halten und von dort über Neuigkeiten zu informieren.

Der neue Materialwart ist Luis Janning, er kümmert sich ab jetzt um alle Materialien der KJG. Zur neuen Schriftführerin wurde Greta Janning gewählt, sie protokolliert alle Treffen. Neuer Webmaster ist Tilo Janning geworden, er betreut die Homepage, fügt Bilder und Neuigkeiten hinzu.

Der Elternbeirat bleibt fast derselbe wie im vergangenen Jahr mit Siegfried Wallmeyer, Andreas Janning, Judith Hollender und, neu dabei, Andrea Peuker.

In diesem Jahr, so die KJG in einer Pressemitteilung, gibt es allerdings noch ein neues Amt, das von Maurice Richter besetzt wird. Er ist ab jetzt VGD, also Verbindungsglied zur Diözesanebene. Auf diese Weise bleibt Richter dem Leitungsteam erhalten, dem er in den vergangenen Jahren immer angehört hat.