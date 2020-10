Habichtsbach erlebbar machen

„Wo ist eigentlich der Habichtsbach?“ Diese Frage stellt der Heimatverein Havixbeck. Und er setzt sich jetzt in einem Antrag an die Gemeinde dafür ein, dass der Beginn des offenen Wasserlaufes für alle sichtbar gemacht und in seiner Bedeutung für den geografischen und historischen Ursprung des Ortes angemessen dokumentiert wird.

Einst wurde der Habichtsbach zum Namensgeber der Pfarrei, parrochia Havekesbeke (1137), und des Ortes, der sich um die Pfarrkirche bildete. Inzwischen wird nicht nur der Bürgerpark nach ihm bezeichnet, sondern auch der „Wohnpark Habichtsbach“, das Baugebiet mit inzwischen drei Entwicklungsabschnitten. Aber wo fließt der Habichtsbach, wo schüttet seine Quelle? „Wenige kennen ihn, nichts weist auf ihn hin“, stellt der Heimatverein fest.

„ Für unsere Vorfahren war Leben am Wasser eher existenziell. Für unsere Vorfahren war Leben am Wasser eher existenziell. “ Friedhelm Brockhausen

„Wohnen am Habichtsbach! Wohnen am Wasser? Das klingt heute sehr exklusiv. Für unsere Vorfahren war Leben am Wasser eher existenziell“, schreibt Friedhelm Brockhausen, Vorsitzender des Heimatvereins. „Deshalb hatten sie sich für ihre ersten Siedlungen am Baumberghang die Quellbereiche der vielen Bäche ausgesucht, die dann auch noch häufig zum Namensgeber ihrer Siedlungen wurden: Tilbeck, Masbeck, Lasbeck, Poppenbeck, Hangsbeck – und Havixbeck.“

Die Bewohner des Schulzenhofes Havixbeck, der sich ursprünglich im heutigen Ortskern, dem Potthoff, befand, schöpften ihr Wasser aus der unterhalb der Wenge liegenden Quelle des Habichtsbaches, der Havekesbeke.

Namensgeber Havixbecks

Nach der Ortsnamensforschung setzt sich der Name im Grundwort aus dem mittelniederdeutschen beke, also Bach, und im Bestimmungswort aus havek, dem altsächsischen Wort für Habicht, zusammen. So ist es wohl zur Namensgebung des Ortes gekommen: Der primäre Bachname wurde sekundär auf die Siedlung an diesem Bach übertragen, der Habichtsbach stand Pate bei der Bezeichnung des Ortes. Diese Erklärung wird in Claudia Maria Korsmeiers Buch „Die Ortsnamen des Kreises Coesfeld“ geliefert. Zum Ortsnamen und zum Namen des Pfarrbezirks erhoben wurde er erst, als sich ein Ort herauszubilden begann; denn eigentlich war der Einzelhof in der Nähe der Habichtsbachquelle der Haupt- und Schulzenhof der Bauerschaft Gennerich.

Doch wo fließt der Bach, wo entspringt er? Für seine Quellwasser, die sich einst am Hang der Wenge in Fischteichen ergossen und später, nach deren Verlandung, in einem ausgemauerten Becken zum Auswaschen der Wäsche gestaut wurden, gelte, so der Heimatverein, heute der Spruch: „Manche Quelle, grad geboren, rauscht sogleich in Abflussrohren.“

Hinter Büschen versteckt

Aus zwei Betonrohren erblicken die Quellwasser des Habichtsbaches, nachdem sie die Altenberger Straße unterquert haben, das Licht der Welt. „Allerdings versteckt, in einem Gebüsch hinter dem Spielplatz des Habichtsparks verborgen, als müssten sie sich schämen“, schildert Friedhelm Brockhausen die Situation. Von dort nimmt der Bach parallel zur Altenberger Straße seinen Lauf, um am Hangwerbusch, nördlich des Hofes Schulze Havixbeck, in den Hemkerbach zu münden.

Mit seinem Antrag hofft der Heimatverein, „dass das zutage tretende klare Quellwasser des Habichtsbaches noch viele gute Gedanken in Fluss bringt“. Gerne sei der Verein bereit, die Planungen zur Gestaltung Ortes, an dem der Habichtsbach an die Erdoberfläche tritt, zu unterstützen.