Die Pfarrgemeinde St. Dionysius und St. Georg lädt noch bis Ende Oktober zu einer Betrachtung des Rosenkranzes in die St.-Georg-Kirche in Hohenholte ein. Das Rosenkranzgebet ist ein rituelles Gebet, das mit Hilfe einer Gebetskette vollzogen wird. Dabei wird das Leben Jesu mit den Augen Marias betrachtet.

In Übergröße hängen 50 Perlen auf einer Schnur an der Wand der Hohenholter Kirche. „Den Beginn macht ein verknotetes Seil, stellvertretend für die Knoten in unserem Leben“, heißt es in einer Pressemitteilung der Pfarrgemeinde. „Maria bietet sich an, uns zu helfen, die Knoten zu lösen. Durch sie können wir mit Jesus ins Gespräch kommen.“

Dabei setzen sich die Betenden mit Themen auseinander, die sie umtreiben. An jeder Station fragen sie sich: Wie würde Jesus handeln? Der Weg der Kette beginnt mit dem sogenannten toleranten Rosenkranz. Hier wird auf drei der Weltreligionen geschaut. Die nächsten zehn Perlen sind der „Schutzrosenkranz“. Jeder Mensch bedürfe des Schutzes, besonders in Zeiten von Corona, heißt es dazu. Der Rosenkranz der Liebe führt dann von der Figur „Maria mit dem Kind“ über zehn rote Perlen zu Jesus am Kreuz. „Durch ihn sind wir alle berufen, in seinem Geiste zu handeln“, heißt es weiter.

Der Rosenkranz der Berufung stellt die Initiative Maria 2.0 in den Mittelpunkt. Dort stellt sich dem Betrachter die Frage: Wie kann es weitergehen in der Kirche? Der Rosenkranz der Barmherzigkeit führt den Betenden die Ohnmacht des Menschen vor Augen, die Flüchtlingskrise in der EU zu bewältigen, so die Kirchengemeinde.

Maria mit dem Sternenkranz und dem blauen Umhang bildet das Ende der Kette. Dabei liege die Assoziation mit der europäischen Flagge nahe. Maria, die ihren Mantel ausbreitet, biete der Welt den Schutz, den diese bitter nötig habe.

Der Dank der Organisatoren gilt der Kindertagesstätte St. Georg, den Messdienern und der Katholischen Jungen Gemeinde (KJG), die die Perlen gebastelt haben.