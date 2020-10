Da für den Kreis Coesfeld der Sieben-Tages-Inzidenzwert für die Neuinfektionen die kritische Marke von 50 überschritten hat, gelten für die Gottesdienste der Evangelischen Kirchengemeinde Havixbeck-Nienberge nun wieder verstärkte Schutzmaßnahmen, teilt die Kirchengemeinde mit.

Zum einen muss der Mund-Nase-Schutz im Gottesdienst nun wieder die ganze Zeit aufbehalten werden. Zum anderen bleibt die Platzzahl in den Kirchen auf 30 in Havixbeck beziehungsweise 20 in Nienberge begrenzt, da der Mindestabstand von 1,5 Meter zu allen Seiten eingehalten werden muss. Dies gilt nicht für Angehörige eines Haushaltes. Die Regel, nach der das Abstandsgebot durch Berücksichtigung der „Besonderen Rückverfolgbarkeit“ (fester Sitzplan) ersetzt werden kann, gelte also nicht mehr, so die Kirchengemeinde.

Weitere Auswirkungen auf die Feier der Gottesdienste gibt es zurzeit aber nicht. Die Evangelische Kirchengemeinde lädt deshalb ein zu den Gottesdiensten am morgigen Sonntag. Um 9.30 Uhr wird ein Gottesdienst mit Abendmahl in Havixbeck gefeiert, um 11 Uhr ein Gottesdienst in Nienberge.