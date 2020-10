Die aktuellen Entwicklungen der Covid-19-Pandemie in der Region fordern ein verantwortungsbewusstes Handeln. Große Teile Nordrhein-Westfalens befinden sich mitten in der zweiten Corona-Welle, wodurch die Organisation einer Messe stark eingeschränkt wird. Der niederländische Veranstalter hat sich deshalb gemeinsam mit der Leitung der Burg Hülshoff und in Rücksprache mit den zuständigen Behörden dazu entschieden, die Messe „Winterträume“ vom 6. bis 8. November abzusagen.

Das Schutz- und Hygienekonzept des Veranstalters sowie der Burg Hülshoff hat sich im August während der Gartenträume Messe bewiesen. Die nun aktuell rasant steigenden Zahlen lassen aber keine andere Entscheidung zu. Ein möglicher Ausweichtermin wird momentan mit allen Beteiligten besprochen.

Falls sich die Lage bis dahin beruhigt, können Besucher vom 4. bis 6. Dezember doch noch in den Genuss der verzaubernden Winterträume auf der Burg Hülshoff kommen und ein paar schöne Stunde fern vom Alltagsstress verbringen.

Enttäuschung beim Winterträume Team: Die Entscheidung, die in der Region nicht mehr wegzudenkende, die „Winterträume“ abzusagen fällt der Geschäftsleitung des Veranstalters sowie der Burg Hülshoff nicht leicht. Bereits einige der Gartenmessen im Frühjahr und Sommer durften nicht stattfinden. Marjon Nijkamp, Geschäftsleiterin der Gartentraeume B.V. erklärte: „Wir bitten um Verständnis. Die Enttäuschung über die Nichtdurchführung ist beim ganzen Winterträume-Team riesig, aber selbstverständlich steht die Sicherheit und Gesundheit von Besuchern, Ausstellern und des gesamten Teams vor Ort immer an erster Stelle.“ Auch die ausstellenden Betriebe sind enttäuscht, verstehen jedoch die Entscheidung in dieser Situation, heißt es in einer Pressemitteilung.