Gleich zwei Bauprojekte bestimmen in diesen Wochen das Bild des Stifts Tilbeck. Die Sanierung und Neugestaltung des Kapellenplatzes und eine neue Busumfahrt für den Busverkehr, der die Mitarbeiter der Werkstatt, an der zudem weitere Parkplätze geplant sind. Bisher liegt alles gut im Zeitplan, schreibt das Stift Tilbeck in einer Pressemitteilung.