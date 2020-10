Seit einigen Tagen gibt es einen Anstieg von Diebstählen aus Taschen in Havixbeck. Vor allem ältere Bürgerinnen waren betroffen, die ihr Portemonnaie in einer Umhänge- oder Handtasche mitführten. Eine Havixbeckerin berichtete unserer Zeitung, dass sie an den Märkten auf dem Blick bestohlen wurde, ohne es bemerkt zu haben.

„Das Geld und die Ausweispapiere waren futsch. Das war das Schlimmste“, so die Frau. Die Tatorte befinden sich zum größten Teil in Geschäften im Ortskern, aber auch in Lebensmittelgeschäften, wie die Polizei mitteilt. Die Havixbeckerin ist extra am Samstagmorgen nach Coesfeld gefahren, um eine Anzeige bei der Polizei aufzugeben. Ebenfalls musste die EC-Karte von der Bank gesperrt werden.

Die Tatzeiten liegen oft zwischen 10 Uhr und 16 Uhr. Der Taschendiebstahl fiel in den meisten Fällen erst auf, als die Geschädigten ihre Waren an den Kassen bezahlen wollten. In einigen Fällen ist es zu Diebstählen der Geldbörsen gekommen, nachdem die Geschädigten Geld an einem Geldautomaten abgehoben haben. Vermutlich sind sie dabei von den Tätern beobachtet worden, so die Kreispolizei.

In einigen anderen Fällen ist es zu Bargeldabhebungen an Geldautomaten gekommen. Das dürfte nur möglich gewesen sein, weil die EC-Karte zusammen mit dem dazugehörigen Pin-Code erbeutet wurde.

Die Polizei rät deshalb: niemals den Pin-Code gemeinsam mit der EC-Karte aufzubewahren, darauf zu achten, dass bei der Geldabholung niemand zu nahe kommt und die Möglichkeit hat, die Pin-Eingabe zu beobachten, und sich nicht ablenken zu lassen.

Wer Hilfe benötigt, sollte die Abholung abbrechen, zu seiner Bank gehen oder sich an die Information des Supermarkts wenden.