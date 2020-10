Die Musikschule Havixbeck bietet ab dem morgigen Donnerstag (29. Oktober) an vier Terminen von 14.45 bis 15.30 Uhr in der Musikschule einen neuen „Schnupperkursus Ballett“ für Kinder im Alter von 5 bis 9 Jahren an. Leiterin des Kurses ist die erfahrene Balletttänzerin Juliette Boinay . Mitzubringen sind Schläppchen oder Socken, eine Leggins und ein T-Shirt. Die Gebühr für die vier Termine beträgt 32 Euro.

Die Kinder erhalten im Kurs einen ersten Einblick in die Grundlagen des klassischen französischen Balletts. Erste Übungen finden durch Bewegungen im Raum statt. Schwerpunkte zur Ausarbeitung der tänzerischen Fähigkeiten bilden verschiedene technische Übungen sowie die Körperhaltung. Sowohl die Kombination aus tänzerischer Technik, Musikalität und körperlichem Ausdruck als auch das gezielte Training des Koordinationsvermögens helfen den Kindern frühzeitig, ein sicheres Raumgefühl zu entwickeln. Unter einer fachlich kompetenten und einfühlsamen Begleitung erlernen die Kinder eine positive Gruppendynamik im Miteinander zu entwickeln.

Juliette Boinay hat zunächst am „Conservatoire National“ in Paris klassisches Ballett studiert und anschließend an der „Folkwang-Hochschule“ in Essen weiterführende Studien in „Zeitgenössischem Tanz“ abgeschlossen. Von 1996 bis 2004 war Juliette Boinay als Solo-Tänzerin, unter der Leitung von Daniel Goldin, bei den Städtischen Bühnen Münster engagiert. Inzwischen arbeitet sie als freiberufliche Tänzerin und Choreographin.

Anmeldungen sind bei der Musikschule Havixbeck, 0 25 07/22 85 oder E-Mail: mail@musikschule-havixbeck.de möglich. www.musikschule-havixbeck.de