Jörn Möltgen wird am kommenden Montag auf dem Chefsessel im Rathaus Platz nehmen. Die fünfjährige Amtszeit des neuen Havixbecker Bürgermeisters beginnt am 2. November. Nach der Stichwahl Ende September wurde der Grünen-Kandidat mit knapper Mehrheit gewählt. Möltgen war seit der Zeit fast täglich in Havixbeck, um die Termine für die Startphase zu koordinieren.