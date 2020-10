Pfarrer Siegfried Thesing wird Ende November die Katholische Kirchengemeinde verlassen, um in Legden eine unbesetzte Pfarrstelle zu übernehmen. Damit bleibt sein Platz bis zur Lösung einer Nachfolgeregelung unbesetzt.

Pater Erasmus hat der Bitte des Bischofs entsprochen, die Gemeinde während der Vakanz zu leiten. Der Pfarreirat hat sich mit dem Pastoralteam und dem Kirchenvorstand zu einem Sondierungsgespräch getroffen, um zu überlegen, wie sich die Gemeinde neu aufstellen muss.

„Nicht von der Hand zu weisen ist, dass unsere verbleibenden Priester alle ein entsprechendes Alter erreicht haben“, berichtet Pfarreiratsvorsitzende Maria Lohmann . Dem Gremium ist es sehr wichtig, genau hinzuschauen, wie die seelsorgerischen Tätigkeiten in guter Weise im umsichtigen Umgang mit den vorhandenen Kräften geleistet werden können. Pater Erasmus ist mit 70 Jahren der jüngste Priester. „Dankbar sind wir, dass unsere Gemeinde mit Jens König-Upmeyer einen jungen und engagierten Pastoralreferenten hat, der es versteht, immer wieder neue Impulse zu setzen“, so Lohmann.

In einer Sondersitzung hat sich der Pfarreirat, auch mit Absprache des Ortsausschusses von St. Georg, darauf verständigt, als ersten Schritt die schon lange angedachte Änderung der Gottesdienstzeiten anzupassen. Dabei war die Prämisse, dass an beiden Kirchorten weiterhin eine sonntägliche Eucharistie gefeiert wird. Beginnend mit dem 1. Advent wird die Vorabendmesse wie bisher um 18 Uhr in St. Georg stattfinden. In St. Dionysius werden die Gottesdienste um 8 Uhr und um 10.30 Uhr sein. Es entfallen die Sonntagsgottesdienste in St. Georg um 9.30 Uhr und in St. Dionysius um 18 Uhr. Diese neuen Zeiten ermöglichen bei Erkrankung eines Seelsorgers, alle Gottesdienste zu übernehmen.

Der Werktagsgottesdienst in St. Georg wird von Montagabend auf Mittwochabend verlegt. Der Gottesdienst am Mittwochmorgen in St. Dionysius entfällt. Zu Beginn des neuen Jahres wird über alternative Gottesdienste beraten, die im Besonderen über die Befähigung von Laien wie Wortgottesdienstleiter und noch auszubildende Beerdigungsleiter übernommen werden können.

„Wir wünschen uns allen ein gutes und verständnisvolles Mitgehen der Gemeinde für die Gemeinde“, so Maria Lohmann.