Die Immobilienstandortgemeinschaft (ISG) Havixbeck hat sich in den letzten Monaten darum gekümmert, dass weitere Blumentopfgruppen mitten im Ortskern aufgestellt werden konnten.

Gelder aus dem LEADER-Fördertopf hat die ISG dazu genutzt, das Pflanzkonzept aus der Hauptstraße auch auf die Altenberger Straße auszuweiten. So konnten am Samstag fünf weitere Töpfe zusätzlich in der Ortsmitte herbstlich bepflanzt werden. Mit Hilfe des Bauhofs wurden diese in Höhe des Hotels Kemper und am Weingarten installiert. Nach bewährter Art und Weise trafen sich einige Akteure der ISG, um mit Handschuhen und Schaufeln ausgestattet, alle Töpfe für den Winter herzurichten.

Mit den weißen Töpfen entstand ein einheitliches Bild, das beide Straßenzüge miteinander verbindet und die Aufenthaltsqualität des Ortes weiter steigert, berichtet Birgit Lenter, Geschäftsführerin von Marketing Havixbeck. Der Dank gelte allen fleißigen Helfern und den „Pflanzenpaten“, die sich das ganze Jahr um die Töpfe kümmerten.