Einstimmig wurde Thorsten Webering in der konstituierenden Sitzung der CDU-Fraktion am Dienstagabend erneut zum Fraktionsvorsitzenden gewählt. „Das Vertrauen macht mich stolz. Dafür sage ich herzlichen Dank. Ich möchte zusammen mit der CDU-Fraktion realistische neue Impulse für unsere Gemeinde setzen“, so Webering.

Er führt die Fraktion gemeinsam mit der stellvertretenenden Fraktionsvorsitzenden Mechthild Volpert-Bertling und dem zweiten stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden Andreas Kleefisch. Beide wurden ebenfalls einstimmig gewählt, berichtet die CDU in einer Mitteilung.

„Wir haben ein tolles Team an unserer Seite“, erklärt Thorsten Webering. „Im Rat werden wir von den CDU-Ratsmitgliedern Marlies Arning, Dirk Dirks , Dominik Hermann, Johannes Richter, Hubertus Spüntrup, Jens Thewes und Gisela Weitkamp unterstützt.“

Drei der CDU-Kandidaten wurden bei der Kommunalwahl im September nicht in den Rat gewählt. „Hier freue ich mich, dass alle drei – Christian Albrecht, Andreas Mörsheim und Werner Ossig – ihre Expertisen als sachkundige Bürger in die Arbeit der CDU-Fraktion einbringen werden. Gemeinsam mit unseren insgesamt 14 sachkundigen Bürgern haben wir den Generationenwechsel geschafft“, so Thorsten Webering.

Eine deutlich verjüngte Mannschaft vertritt nun die CDU im Rat der Gemeinde Havixbeck und will sich für das CDU-Kommunalwahlprogramm einsetzen, welches auf der Homepage www.cdu-havixbeck.de eingesehen werden kann. Eine hohe Transparenz möchte die CDU-Fraktion auch in Zukunft bieten. „Dafür werden wir unsere Podcasts weiter erstellen und auf der Facebook- und Youtube-Seite der CDU Havixbeck veröffentlichen“, so der Fraktionsvorsitzende weiter.

In der konstituierenden Sitzung wurden weitere Personalien festgelegt. So schlägt die CDU-Fraktion als ehrenamtliche stellvertretende Bürgermeisterin Gisela Weitkamp vor. Den Ausschuss für Bauen, Planung und Wohnen soll Dirk Dirks leiten. Den Ausschuss für Digitalisierung, Wirtschaftsförderung, Regionales und Kultur möchte Fraktionsvorsitzender Thorsten Webering leiten. Die finale Entscheidung über diese Personalien trifft der Rat in seiner konstituierenden Sitzung.

„Lassen Sie uns gemeinsam Havixbeck und Hohenholte konstruktiv mit neuen Impulsen nach vorne bringen“, appelliert die CDU-Fraktion im Havixbecker Gemeinderat abschließend.