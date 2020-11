Die Absage der Martinsumzüge in Tilbeck und Havixbeck hat in der Kolpingfamilie zu der Überlegung geführt: „Wenn ihr nicht zu uns kommen könnt, dann kommen wir zu Euch – digital! Wir machen einen Film, den ihr euch dann zum Beispiel in der Kita, in der Spielgruppe oder in der Wohngruppe gemeinsam anschauen könnt.“ Der von Peter und Monika Hässicke erstellte Film ist jetzt fertig und kann über die Homepage der Kolpingfamilie angesehen werden.

Die Kolpingfamilie freut sich auf zahlreiche Rückmeldungen in Form von digitalen Fotos per E-Mail an info@kolpingfamilie-havixbeck.de. Auf den Fotos könnten zum Beispiel bunte, selbst gebastelte Laternen oder selbst gemalte Bilder von der Geschichte des Heiligen Martin zu sehen sein. Eine Auswahl möchte die Kolpingfamilie ebenfalls auf ihrer Homepage zeigen, um so das Martinsfest doch noch gemeinsam zu gestalten.