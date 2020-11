Elternsprechtag per Videokonferenz

Sporthallen sind geschlossen, Theater- und Kinobesuche unmöglich, persönliche Treffen werden nur noch im kleinsten Kreis erlaubt. Unter solchen Voraussetzungen wächst im Lehrerkollegium der Anne-Frank-Gesamtschule ( AFG ) wie auch in der Schülerschaft die Sorge, welche weiteren Auswirkungen die Corona-Pandemie auf die Schule haben wird.

„Ich gehe zurzeit nicht davon aus, dass es für die Schulen einen vollständigen Lockdown geben wird“, sagt Schulleiter Dr. Torsten Habbel . „Aber wir müssen nochmals vorsichtiger sein und viele Möglichkeiten in den Blick nehmen, damit wir verantwortungsvoll mit der Pandemie umgehen.“

Damit spricht der Schulleiter den kommenden Elternsprechtag an, der vordringlich über Videokonferenzen stattfinden soll. Zudem seien einzelne Schüler in Quarantäne, die bereits jetzt digital unterrichtet werden. „Entscheidend ist, dass wir gut vorbereitet sind und die Kollegen wie Schüler gut im Blick haben und begleiten“, so Habbel.

Daher wird das Kollegium jetzt im Bereich Videokonferenzen und Online-Aufgaben weiter geschult. Das Interesse ist groß. Nach Unterrichtsschluss bieten kompetente Lehrer für ihre Kollegen fortlaufend entsprechende Seminare an.

„Ein wichtiges Thema ist der Datenschutz“, sagt Informatiklehrer Nils Lydorf , der an der AFG für den IT-Bereich verantwortlich ist und das Kollegium gemeinsam mit Nikolaus Streibert und Klaus Klein unterstützt. „Mit unserem Schulserver Iserv haben wir ein Netzwerk etabliert, das als geschlossener Schulserver der Empfehlung des Schulministeriums entspricht.“ Vorausgesetzt werde, dass alle Teilnehmenden das allgemeine Persönlichkeitsrecht beachten. „Praktisch bedeutet dies, dass Videokonferenzen weder gefilmt, noch deren Links an Unbeteiligte weitergegeben werden dürfen.“

Über das Bereitstellen von Aufgaben biete das Modul vielfältige Möglichkeiten, den Unterrichtsstoff nahezubringen. „Ziel sollte es sein, die Klassen und Kurse nicht nur mit Arbeitsblättern zu versorgen, sondern Impulse durch Bilder oder kleine Filme zu setzen und Zusammenhänge zwischen den Aufgaben zu verdeutlichen.“ Eins zu eins könne eine Videokonferenz den Präsenzunterricht allerdings nicht ersetzen.

Dass online auch Gruppenarbeit möglich ist, betrachtet Lydorf als Vorteil. In der Fortbildung probierten die Kolleginnen Barbara Plettendorff, Isabell Steinböck und Claudia Spliethoff das Modul „Texte“ praktisch aus.

„Jede Teilnehmerin einer Gruppe wählt eine eigene Schriftfarbe aus“, erklärt Steinböck und zeigt auf ihren Bildschirm mit rosa, grün und lila geschriebenen Sätzen. „Den Kindern macht der bunte Text Spaß und wir Lehrende können die Einzelleistung so besser nachvollziehen“, freut sich die Deutschlehrerin einer fünften Klasse.

Präsenzunterricht, also mit den Schülern vor Ort, hat nach wie vor die höchste Priorität, aber wenn bislang Online-Unterricht nötig war, so Nils Lydorf, „lief der richtig gut.“