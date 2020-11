Die steigenden Fallzahlen der Covid-19-Pandemie hat der Krisenstab der Stift Tilbeck GmbH immer im Blick und reagiert schnell auf die Fragen und auf neue Verordnungen, die die Pandemie mit sich bringt. Neben den Angehörigen, die ihre Familienmitglieder in den Einrichtungen des Stiftes besuchen, gibt es viele Gäste, die das weitläufige Gelände zur nahen Erholung und für kleine Spaziergänge nutzen.

„Jeder Einzelne von uns ist gefordert, bewusst mit den Risiken umzugehen. Deswegen bitten wir um das Tragen der Alltagsmasken und die Einhaltung aller Hygieneregeln, besonders auch auf unserem Gelände in Tilbeck, welches – zurecht in dieser Zeit – ein beliebtes Ausflugsziel ist, worüber wir uns natürlich freuen und sehr dankbar sind. Wir sind bisher gut durch diese Zeit gekommen und hoffen, dass wir das auch weiter schaffen. Dazu benötigen wir die Mithilfe aller Menschen, die an den Tilbecker Standorten unterwegs sind“, richten die Geschäftsführenden Ruth Meyerink und Thomas Kronenfeld ihre Bitte zur Vorsicht an alle Besucher.

Für das Stift Tilbeck bedeutet der zweite Lockdown, das Café am Turm wieder schließen zu müssen. Dies bedeute aber nicht, dass dort nun alles stillstehe, heißt es in der Pressemitteilung des Stiftes weiter. Die Mitarbeitenden sind kreativ geworden und bieten neben Kaffee und Kuchen zum Mitnehmen nun auch einen Lieferservice an. Nach der Bestellung im Online-Shop (shop.stift-tilbeck.de) wird der Kuchen dann zu den Kunden in Schapdetten, Nottuln oder Havixbeck bis vor die Haustür geliefert. „Wir stehen wieder vor großen Herausforderungen und müssen neue Ideen entwickeln“, berichtet Markus Pentrup, der die Leitung des Cafés am Turm innehat.

Das Café am Turm ist weiterhin täglich werktags von 9.30 bis 15.30 Uhr und an Wochenenden von 13 bis 15.30 Uhr geöffnet und bietet Kaffee und Kuchen zur Mitnahme an. Bei einem Besuch in Coronazeiten fällt auf, dass die nicht benötigten Stühle und Tische im Café einer Weihnachtsausstellung gewichen sind.