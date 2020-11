Als „Zeichen gegen das Vergessen, für Versöhnung und Frieden“ legten Bürger an den „Stolpersteinen“ im Havixbecker Ortskern am Montag rote Rosen nieder. Erinnert wurde auf diese Weise an die Reichspogromnacht am 9. November 1938. In dieser Nacht und in den Tagen danach sind Juden in ganz Deutschland und Österreich durch die Nationalsozialisten verfolgt, misshandelt und getötet worden. Zahlreiche Synagogen sind in Brand gesetzt sowie jüdische Wohnungen, Geschäfte und Büros zerstört worden.

Auch in Havixbeck wurden nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten im Jahr 1933 jüdische Mitbürger ausgegrenzt und verfolgt. An das Schicksal von sieben Juden, die in Havixbeck zu Hause gewesen sind, erinnern kleine Gedenktafeln aus Messing im Straßenpflaster.

Diese „Stolpersteine“ hat der Künstler Gunter Demnig im Februar 2007 vor den Häusern, in denen die Juden gewohnt haben, im Rahmen seines europaweiten Projekts verlegt. Stolpersteine erinnern an der Bergstraße 5 an Elisabeth und Pia Eichwald, an der Hauptstraße 65 an Sybilla Schmitz sowie an der Hauptstraße 73 an Berta, Fritz, Kurt und Yvonne Gerson . In die Messingtafeln sind die Namen, das Geburtsjahr, das Jahr der Deportation und das Jahr beziehungsweise der Tag der Ermordung eingeschlagen.

An Yvonne Gerson erinnert neben dem Stolperstein auch noch eine Stele im Pflanzbeet an der Einmündung Hauptstraße/Blickallee. Im Alter von gerade einmal vier Jahren wurde das Mädchen im Jahr 1942 ins Konzentrationslager Theresienstadt deportiert. Ermordet wurde sie im Oktober 1944 im Konzentrationslager Auschwitz – im Alter von sechs Jahren.

Zur Erinnerung an die jüdischen Mitbürger in Havixbeck wurden auf Initiative des Friedenskreises an der Anne-Frank-Gesamtschule die Stele zum Gedenken an Yvonne Gerson aufgestellt und die Stolpersteine durch Gunter Demnig verlegt.