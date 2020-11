Anfang dieser Woche hatte die Anne-Frank-Gesamtschule turnusgemäß ihren Schüler-Eltern-Sprechtag, doch „normal“ war der nicht. Diesmal kamen die Eltern mit ihren Kindern nur in Ausnahmefällen zu Schule, die meisten wurden zu einer Videokonferenz von den Lehrern eingeladen. Denn angesichts der Corona-Pandemie hielt die Schule die Gefahr einer gegenseitigen Ansteckung für zu groß und wollte möglichst unnötige Kontakte vermeiden. Andere Schulen, wie beispielsweise die Gesamtschule Münster-Mitte, verfuhren genauso.

„Wir haben uns schon vor einigen Jahren von dem ‚klassischen‘ Elternsprechtag verabschiedet und stellen unsere Schüler den Mittelpunkt. Konkret sollen sich die Schüler überlegen, inwieweit sie ihre Ziele für das erste Quartal erreicht haben und reflektieren so ihren Lernprozess, für den sie verantwortlich sind. Zur Vorbereitung füllen unsere Schüler den Lernberatungsbogen aus“, schrieb Schulleiter Dr. Torsten Habbel im aktuellen Elternbrief. Deshalb konnte der Sprechtag nicht durch ein Telefonat ersetzt werden, „da sich in einer Videokonferenz alle Beteiligten sehen können und wir unserem Konzept treu bleiben möchten“, erläuterte der Schulleiter.

Über den Schulserver IServ führte die Schule nach Abschluss des langen Schultages eine Blitzumfrage unter den Lehrern durch. „So können wir über die zahlreich parallel durchgeführten Videokonferenzen auch Rückschlüsse über Onlineunterricht und Distanzlernen ziehen“, so Habbel. Demnach konnten sechs von sieben Kollegen Videokonferenzen ohne große Probleme durchführen. Eine sehr positive Rückmeldung erhielt die Schule von Kollegen aus Havixbeck oder von denjenigen, die aus dem Homeoffice an Videokonferenzen teilgenommen haben. „Qualitätsprobleme lagen in einigen Fällen an der Verbindung oder an den Geräten der Schüler. Es scheint auch ein Unterschied zu sein, ob mit einem Laptop oder mit einem Tablett oder Smartphone die Videokonferenz durchgeführt wurde“, ergab die Auswertung der Befragung.

Voraussetzung für die Durchführung des Online-Sprechtages waren eine aufwendige Überprüfung und Nachbesserung von Hard- und Software, die mehrere Tage die zuständigen Mitarbeiter der Gemeinde Havixbeck und der Stadt Billerbeck immer wieder in Beschlag nahm. „Ich danke dem Schulträger für die Unterstützung. Denn so stellt sich die Schule auf neuem Niveau den Herausforderungen der Corona-Pandemie“, sagte Schulleiter Dr. Torsten Habbel gegenüber der Zeitung.