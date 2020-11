Viele der Havixbecker Einzelhändler verlängern in der der Vorweihnachtszeit ihre Öffnungszeiten, um einen entspannten Einkauf vor Ort zu ermöglichen. „Besondere Zeiten erfordern besondere Maßnahmen, und so geht es in diesem Jahr vornehmlich darum, die Kundenströme zu entzerren und trotz allem eine angenehme, entspannte Atmosphäre besonders für den Weihnachtseinkauf zu generieren“, erläutert Birgit Lenter , Geschäftsführerin von Marketing Havixbeck, in einer Pressemitteilung.

Ab kommenden Freitag (13. November) sind die Geschäfte freitags bis 20 Uhr und an den Adventssamstagen bis 15 Uhr geöffnet.

Die Geschäftsleute aus dem Ort haben sich zusammen mit Marketing Havixbeck aber noch etwas Besonderes für die Kunden einfallen lassen. So gibt es in diesem Zeitraum immer freitags und samstags einen Stempel auf die entsprechende Karte. Dies Coupons liegen in allen teilnehmenden Geschäften aus. Sind alle sechs Felder markiert und das Adressfeld ausfüllt, kann die Karte bei den teilnehmenden Betrieben oder bei Marketing

Havixbeck abgeben werden. Alle gefüllten Karten wandern kurz vor Weihnachten in einen großen Lostopf. „Auf mindestens zehn Gewinner warten tolle Preise in Form von Gutscheinen“, kündigen die Organisatoren an.

Auch für die Kleineren ist etwas dabei. Alle Kinder können ihren schönsten Weihnachtsbaum malen. Die bunten Bilder werden dann in der Ortsmitte an den Zaun gehängt, um die Fußgängerzone weihnachtlich zu gestalten. Vordrucke zum Ausmalen liegen in den Geschäften aus. Die fertigen Bilder können bei Marketing Havixbeck abgeben oder eingeworfen werden.

Wenn es die Umstände zulassen, bietet der Marketing-Verein außerdem noch die erste „Havixbecker Weihnachtsführung“ durch die Ortsmitte an. Bei diesem Rundgang geht es um Brauchtum, Geschichten und allerlei Weihnachtliches. Treffpunkt ist am 11. Dezember (Freitag) um 18 Uhr am Torbogen. Alle Interessierten können sich unter 0 25 07/12 98 anmelden.

„Havixbeck rollt den roten Teppich aus, lässt unsere Ortsmitte erstrahlen und lädt herzlich zum entspannten Einkaufen ein!“, so Birgit Lenter.