Bischof Dr. Felix Genn weiht am 22. November (Sonntag) um 14.30 Uhr Martin Malaschinsky und seine sechs Kurskollegen zu Ständigen Diakonen. Seit 2012 arbeitet Malaschinsky in der Pfarrei St. Laurentius in Senden als Pastoralreferent. Zuvor war er sechs Jahre lang in der Pfarrgemeinde St. Dioysius und St. Georg in Havixbeck tätig.

Als ständiger Diakon im Hauptberuf kann Malaschinsky in der Pfarrei weitere Aufgaben übernehmen. Die diakonischen Dienste haben ihn endgültig motiviert, die Ausbildung zum ständigen Diakon zu absolvieren. „Den Gedanken hatte ich immer mal wieder. Aber besonders die Caritasarbeit und der Beerdigungsdienst haben mich gestärkt, es anzugehen“, berichtet der 58-Jährige, der 2005 seine Beauftragung zum Pastoralreferenten erhielt. Er startete die vierjährige Ausbildung am Institut für Diakonat und pastorale Dienste (IDP) in Münster.

„Wir müssen darauf achten, dass die Begleitung der Menschen sichergestellt ist“, sagt er mit Blick auf die mehr als 11 000 Katholiken in Senden. Als Diakon kann Malaschinsky Taufen und Trauungen vorstehen, beerdigen, das Evangelium verkünden und predigen. „Aber in erster Linie geht es um einen inneren Prozess. Für mich bedeutet die Weihe eine stärkere Bindung an Christus und eine Indienstnahme durch ihn“, so Malaschinsky. Das Bistum wird die feierliche Weihe im Internet übertragen unter www.bistum-muenster.de.