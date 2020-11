Die beiden Havixbecker Bezirksbeamten Edgar Elpers und Bernd Kösters waren am Mittwochmittag ganz nah bei den Bürgern. An den Supermärkten auf dem Blick sprachen die beiden Polizeibeamten die Menschen an, um auf einen möglichen Taschendiebstahl aufmerksam zu machen. In den letzten Wochen war die Baumberge-Gemeinde immer wieder Ziel von Täterbanden, die blitzschnell die Geldbörse von meistens älteren Menschen gestohlen hatten. „Wir stehen heute hier zur Abschreckung, aber in der Stadt Coesfeld sind heute schon mehrere Diebstähle verzeichnet worden. Die Kollegen sind vor Ort am Ball“, berichtete Bernd Kösters.

Da immer sehr viele Menschen in den drei Supermärkten einkaufen, wurden zwangsläufig auch zahlreiche Bürger angesprochen. „Ich habe mein Portemonnaie hier im Beutel“, zeigte eine ältere Dame auf ihre Einkaufstasche. „Dort haben sie ihr Geld aber beim Einkaufen nicht richtig im Blick. Sie sind dann abgelenkt und schon ist es passiert“, entgegnete Polizist Kösters. Mit einem Handgriff zeigte er der überraschten Dame, wie schnell das geht. Sein Kollege Elpers und er zeigten bessere Möglichkeiten auf, wo die Geldbörse aufzubewahren sei. „Am besten immer in einer Tasche und nahe am Körper, sodass sie es sofort merken“, so die Beamten.

Damit die Bürger es zu Hause noch einmal alles auf einen Blick nachlesen konnten, verteilten die Polizisten Flyer. „Gut wenn einer aufpasst, sonst 110 wählen“, stand oben auf dem Zettel. „Ein Taschendiebstahl kann für Sie sehr teuer werden“, sagte Edgar Elpers einer Dame. Besser sei: Augen auf und Tasche zu. Langfinger seien immer unterwegs.

Ein anderer Aspekt ist noch zu beachten, denn ein Taschendiebstahl könne sehr teuer werden. Die Wiederbeschaffung eines Personalausweises koste 28,80 Euro. Für einen neuen Reisepass bezahle man 59 Euro. Die Neuausstellung eines Führerscheins koste 40 Euro. Da kämen schnell mal über 200 Euro zusammen, wenn Bankkarte und Ausweise neu erstellt werden müssten.

„Es kommt auch der zeitliche Aspekt dazu, der oft nicht gesehen wird, denn alle Ausweise neu zu beantragen dauert sehr lange und kostet Nerven“, erklärte Edgar Elpers. Besser sei es, im Vorfeld alles gut zu verstauen.