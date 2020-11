Havixbeck -

Von Klaus de Carné

Im Rahmen eines Ausbauprogramms erneuert die Gelsenwasser AG in den Baumbergen Trinkwasser-Transportleitungen. Die neue Leitung an der Schützenstraße wurde am Dienstag in Betrieb genommen. Weitere Bauarbeiten finden an der K1 bei Hohenholte statt.