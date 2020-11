Drei neue Ruhebänke sind im Havixbecker Ortskern aufgestellt worden. Der Künstler Werner Paß konnte wieder für die Gestaltung gewonnen werden. Die Bürger kennen seine Arbeit bereits, denn seit 2008 steht eine große Sitzgelegenheit von ihm vor dem Torbogen und erfreut sich großer Beliebtheit.

Die Immobilienstandortgemeinschaft (ISG) hat sich in den letzten Monaten um die neuen Bänke bemüht und konnte so ihrem Ziel gerecht werden, die Aufenthaltsqualität in der Ortsmitte weiter zu erhöhen. „Wir freuen uns sehr über die drei funktionalen, aber auch ansprechenden Bänke“, sagt Birgit Lenter von Marketing Havixbeck. Der Wunsch nach mehr Sitzgelegenheiten wurde auch von den ansässigen Händlern und Dienstleistern geäußert.

„Die Sitzgelegenheiten werten nachhaltig den Ortskern auf und bieten den Besuchern von Havixbeck eine tolle Gelegenheit, zu verweilen“, begründet Carsten Fischer, Sparkassen-Regionalleiter, die Förderung durch die Sparkassenstiftung.